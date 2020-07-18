Смешные анекдоты на 19 июля

Веселые шутки и приколы в подборке от "Утро.ру"

Свежие анекдоты помогут начать воскресенье в хорошем настроении.

Неужели я больше не увижу европейские ресторанчики и турецкие пляжи?

– Почему же, увидишь. На ТВ скоро стартует передача "Клуб бывших путешественников".





Бабушка-вахтерша, которая покупала бахилы по 30 копеек и продавала их за 15 рублей, чтобы больницу не закрыли, заплатила 10 миллионов на капитальный ремонт.





Звонок в полицию.

– Меня ограбили эстонские воры! Скорее приезжайте!

– Не понял, почему вы решили, что именно эстонские?

– Да они все еще пакуют вещи в соседней комнате!

Кошки – самые коварные существа на планете! Они не могут съесть нас, как делали их предки сотни лет назад. Так они додумались, как лаской заставить нас покупать им еду!





Ранее "Утро.ру" делилось смешными шутками от Павла Воли.