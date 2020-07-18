Смешные анекдоты на 19 июля

Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
580 новости
Свежие анекдоты помогут начать воскресенье в хорошем настроении.
– Меня ограбили эстонские воры! Скорее приезжайте!
– Не понял, почему вы решили, что именно эстонские?
– Да они все еще пакуют вещи в соседней комнате!
Ранее "Утро.ру" делилось смешными шутками от Павла Воли.
Подробный астрологический прогноз на воскресенье от "Утро.ру"
Специалист объяснил, что обеспеченные люди от разницы в 2 процента не сильно потеряют в деньгах