Низкая температура не щадит теплолюбивые культуры

Воцарившаяся в средней полосе России прохладная погода пока что не думает отступать. Однако садоводы должны ухаживать за своим огородом, который может погибнуть, если не совершать необходимых действий. Для того, чтобы урожай был невредимым, важно не допускать пять основных ошибок.

1. Высадка теплолюбивых культур в холодных регионах

Если климат в вашей полосе суровый, то можно забыть о помидорах, перцах и баклажанах. Эти овощи чувствуют себя некомфортно при прохладной погоде, поэтому не смогут дать сочные и спелые плоды. Более того, семена начнут гнить, особенно при дождливой погоде. Придется вскапывать грядки и повторно сажать овощи.

2. Лишние поливы

При прохладной погоде нельзя давать саженцам дополнительную влагу. В таких условиях вода будет оставаться в почве, а растения в этот период нуждаются в куда меньших порциях влаги. Дополнительный "заход" с лейкой – и в корнях может начаться процесс гниения.

3. Полив по листьям

Не стоит орошать листья растений. В ночное время суток может сильно похолодать, и саженцы замерзнут.

4. Обрезка растений в холод

Стоит исключить различные процедуры по формированию культур: в холодную погоду нельзя прищипывать, пасынковать и обрезать растения. На них могут остаться рубцы, которые, вероятнее всего, не заживут. В таких местах возникают очаги болезней.

5. Лишняя подкормл

Те культуры, которые любят тепло, не очень хорошо усваивают минералы. Особенно если за окном погода ниже 15 градусов. Если заметно, что растения замерли в развитии, то удобрять не стоит.

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