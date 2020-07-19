Смешные анекдоты на 20 июля

Шутки и приколы от "Утро.ру" зарядят позитивом на весь день

Подборка свежих анекдотов поможет начать понедельник с хорошего настроения.

Ты по утрам бегаешь?

– Конечно, и не только. Еще я ору: "Ну вот, опять опоздала!"





На улице мужчина спрашивает у молодой женщины:

– Чем вы сегодня заняты?

Та, улыбаясь, отвечает:

– Ничем…

– Так идите в Центр занятости и найдите себе работу, тунеядка!

Интервью в одном из украинских городов:

– Очень боимся вторжения русских оккупантов!

– Понимаю вас. Что будете делать, если это все же случится?

– Собираюсь бежать из страны!

– А куда?

– Да в Москву, наверно…

Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой афоризмов Михаила Жванецкого.