Смешные анекдоты на 20 июля

Смешные анекдоты на 20 июля
Смех. Фото: Веленгурин Владимир/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шутки и приколы от "Утро.ру" зарядят позитивом на весь день

Подборка свежих анекдотов поможет начать понедельник с хорошего настроения.

  •  Ты по утрам бегаешь?
    – Конечно, и не только. Еще я ору: "Ну вот, опять опоздала!"


  • На улице мужчина спрашивает у молодой женщины:

– Чем вы сегодня заняты?

Та, улыбаясь, отвечает:

– Ничем…

– Так идите в Центр занятости и найдите себе работу, тунеядка!

  •  Интервью в одном из украинских городов:

– Очень боимся вторжения русских оккупантов!

– Понимаю вас. Что будете делать, если это все же случится?

– Собираюсь бежать из страны!

– А куда?

– Да в Москву, наверно…

Ранее "Утро.ру" поделилось подборкой афоризмов Михаила Жванецкого.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 19 июля 2020 года

Подробный астрологический прогноз на воскресенье от "Утро.ру"

В Крыму назвали "пустопорожним и бессмысленным" закон Украины о полуострове

Эксперт уверен, что законы Рады останутся лишь на бумаге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

810 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей