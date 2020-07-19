Смешные анекдоты на 20 июля

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Подборка свежих анекдотов поможет начать понедельник с хорошего настроения.
– Чем вы сегодня заняты?
Та, улыбаясь, отвечает:
– Ничем…
– Так идите в Центр занятости и найдите себе работу, тунеядка!
– Очень боимся вторжения русских оккупантов!
– Понимаю вас. Что будете делать, если это все же случится?
– Собираюсь бежать из страны!
– А куда?
– Да в Москву, наверно…
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