Смешные анекдоты на 22 июля

Смешные анекдоты на 22 июля
Фото: pixabay.com
Шутки от "Утро.ру" зарядят поднимут настроение на весь день

Свежие приколы зарядят позитивом с самого утра.

● Разговор двух соседей:

– Михаил, вы же режиссер? А можете моих детей в рекламе снять?

– Да, конечно. Средств для контрацепции.


● Бабушка спрашивает у внука:

– Сем, когда ты уже работу себе найдешь?

– Бабуль, куда мне спешить? Я недавно сюда переехал. Хочу найти такую, которая будет соответствовать моему образу жизни и доставлять удовольствие.

– Миленький, так у нас в деревне нет клубов и элитных винотек.


● Мужчина рассказывает другу случай из жизни:

– Ты представляешь, жена решила меня на измене поймать.

– Как ты это понял?

– Да она вчера в гости к нам привела свою новую красивую подругу.


● Парень подходит к девушке в баре:

– Мадам, вы танцуете?

– Да, конечно.

– Тогда потанцуйте пока, а мне стул ваш нужен. 

Ранее "Утро.ру" делилось отборными шутками от звезд "Аншлага". 

Юлия ЕВГРАФОВА

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