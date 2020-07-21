Смешные анекдоты на 22 июля

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Свежие приколы зарядят позитивом с самого утра.
● Разговор двух соседей:
– Михаил, вы же режиссер? А можете моих детей в рекламе снять?
– Да, конечно. Средств для контрацепции.
● Бабушка спрашивает у внука:
– Сем, когда ты уже работу себе найдешь?
– Бабуль, куда мне спешить? Я недавно сюда переехал. Хочу найти такую, которая будет соответствовать моему образу жизни и доставлять удовольствие.
– Миленький, так у нас в деревне нет клубов и элитных винотек.
● Мужчина рассказывает другу случай из жизни:
– Ты представляешь, жена решила меня на измене поймать.
– Как ты это понял?
– Да она вчера в гости к нам привела свою новую красивую подругу.
● Парень подходит к девушке в баре:
– Мадам, вы танцуете?
– Да, конечно.
– Тогда потанцуйте пока, а мне стул ваш нужен.
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