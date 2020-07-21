Смешные анекдоты на 22 июля

Шутки от "Утро.ру" зарядят поднимут настроение на весь день

Свежие приколы зарядят позитивом с самого утра.

● Разговор двух соседей:

– Михаил, вы же режиссер? А можете моих детей в рекламе снять?

– Да, конечно. Средств для контрацепции.





● Бабушка спрашивает у внука:

– Сем, когда ты уже работу себе найдешь?

– Бабуль, куда мне спешить? Я недавно сюда переехал. Хочу найти такую, которая будет соответствовать моему образу жизни и доставлять удовольствие.

– Миленький, так у нас в деревне нет клубов и элитных винотек.





● Мужчина рассказывает другу случай из жизни:

– Ты представляешь, жена решила меня на измене поймать.

– Как ты это понял?

– Да она вчера в гости к нам привела свою новую красивую подругу.





● Парень подходит к девушке в баре:

– Мадам, вы танцуете?

– Да, конечно.

– Тогда потанцуйте пока, а мне стул ваш нужен.

Ранее "Утро.ру" делилось отборными шутками от звезд "Аншлага".