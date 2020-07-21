Посетители смогут перенестись в другие миры

Жителей столицы ждет открытие необычного зеленого пространства на западе города. Уже 2 августа в парке "Сказка" у всех желающих появится возможность посетить Aiva. Прогулочное пространство оформят в стиле топиари. Это поможет гостям перенестись в другие миры.

Главное задачей создателей Aiva стала организация пространства, где будет комфортно и интересно прогуляться всей семьей. Дизайнеры приложили все усилия, чтобы помочь москвичам и гостям столицы и в Африку, и в дикие леса. Специалисты использовали для этого самые современные материалы.

На пространстве под открытым небом расположатся и деревня хоббитов, и сказочная грибная поляна, и площадка-коконник. главным украшением Aiva станут животные, обитающие в Африке, – слоны, гориллы и бегемоты. все предметы интерьера воссоздали в натуральную величину.

Прогулочная зона станет не только новым парком, но и арт-объектом. На территории Aiva у посетителей будет возможность сделать памятное фото. У входа в парк любой желающий сможет загадать желание, которое обязательно исполнится.

Торжественное открытие парка начнется в 12:00 2 августа. Попасть на нее легко: приходите ко входу в пространство топиари по адресу улица Крылатская, 18. Ориентир – огромная зеленая горилла.

Подробную информацию об Aiva можно прочесть на официальном сайте парка "Сказка". Также есть странички в соцсетях "ВКонтакте", "Инстаграм" и "Фейсбук".