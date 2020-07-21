Какие "огородные дела" лучше отложить на потом – в материале "Утро.ру"

Сегодня растущая Луна находится в знаке Льва, а значит самое время заняться сбором урожая и поработать на дачном участке.

Чем заняться садоводу

Астрологи советуют посвятить день уборке раннего картофеля. А еще 22 июля – отличный день для сбора ягод и огурцов. Нарвите свежей зелени на обед, сегодня она будет особенно полезна для организма.

Также можно заняться заготовками на зиму, например, замариновать ранние огурчики.

Любители зеленых лужаек могут смело приступить к посеву газонной травы – она взойдет ровным слоем.

День благоприятен для подкормки растений. Особенно эффективными будут удобрения с добавлением минералов. Также можно прополоть грядки и опрыскать огород от вредителей.

Что нельзя делать

Не все садовые работы пройдут "на ура" 22 июля. В этот день придется воздержаться от полива плодово-ягодных культур и цветника. Конечно, если на улице стоит знойная погода, дать растениям немного воды не запрещается. Однако капитальный полив огорода лучше отложить на другой день.

Ранее "Утро.ру" публиковало ошибки садоводов, которые они совершают при холодной погоде.