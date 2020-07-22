Смешные анекдоты на 23 июля

Приколы от "Утро.ру" помогут сохранить позитивный настрой на весь день

Начинать свое утро стоит с кружки кофе и хороших шуток.

● На приеме у врача:

– Вот все, что я расписал вам на листе необходимо строго соблюдать в ближайший месяц.

– Доктор, а эту вашу диету до или после еды принимать?





● Гаишник останавливает водителя:

– Вы сели пьяным за руль. Зачем вы нарушили закон?

– Так поймите, у меня жена сегодня родила.

– А что это за человек в багажнике и почему он там?

– Гражданин начальник, так от этого моя и родила!





● Муж интересуется у жены:

– Дорогая, ты где хранишь деньги, которые я тебе даю?

– Вась, только в памяти!





● Девушка хвастается подруге:

– А я со своим сегодня место для совместного отдыха выбирала.

– Вы что опять ходили в магазин, где диваны продают?

Ранее "Утро.ру" делилось лучшими шутками Владимира Винокурова.