Смешные анекдоты на 23 июля

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Начинать свое утро стоит с кружки кофе и хороших шуток.
● На приеме у врача:
– Вот все, что я расписал вам на листе необходимо строго соблюдать в ближайший месяц.
– Доктор, а эту вашу диету до или после еды принимать?
● Гаишник останавливает водителя:
– Вы сели пьяным за руль. Зачем вы нарушили закон?
– Так поймите, у меня жена сегодня родила.
– А что это за человек в багажнике и почему он там?
– Гражданин начальник, так от этого моя и родила!
● Муж интересуется у жены:
– Дорогая, ты где хранишь деньги, которые я тебе даю?
– Вась, только в памяти!
● Девушка хвастается подруге:
– А я со своим сегодня место для совместного отдыха выбирала.
– Вы что опять ходили в магазин, где диваны продают?
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