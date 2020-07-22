Календарь садовода на 23 июля 2020 года

Календарь садовода на 23 июля 2020 года
Фото: Julian Stratenschulte/dpa/www.globallookpress.com
Подробный план работ на даче от "Утро.ру"

В четверг, 23 июля луна будет расположена в растущей фазе и окажется в Деве. Данный знак считают малоплодородным, поэтому лучше перенести посадку цветов и растений на другой срок. 

Что можно делать в огороде 23 июля: 

Четвертый лунный день подходит для энергичной работы в огороде и саду.

Самое время для уборки урожая, прикормки, рыхления и окучивания растений. Особое внимание следует уделить овощным культурам.

Опрыскивание от вредителей и болезней также пойдет на пользу.

Можно выделить время для ухода за садом и цветником: приживутся декоративные растения, которые не предназначены для плодоношения. Например, жимолость или шиповник. 

Что нельзя делать в огороде 23 июля: 

В этот день не рекомендуется сажать и пересаживать овощи и фруктовые деревья, есть высокая вероятность, что они не приживутся. 

Лучше не заниматься обрезкой растений, так как можно навредить будущему урожаю. Стоит быть аккуратнее с поливом овощных, цветочных и плодовых культур. 

Ранее "Утро.ру" публиковало лунный календарь садовода на текущую неделю. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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