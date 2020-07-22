Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
В четверг, 23 июля луна будет расположена в растущей фазе и окажется в Деве. Данный знак считают малоплодородным, поэтому лучше перенести посадку цветов и растений на другой срок.
Что можно делать в огороде 23 июля:
Четвертый лунный день подходит для энергичной работы в огороде и саду.
Самое время для уборки урожая, прикормки, рыхления и окучивания растений. Особое внимание следует уделить овощным культурам.
Опрыскивание от вредителей и болезней также пойдет на пользу.
Можно выделить время для ухода за садом и цветником: приживутся декоративные растения, которые не предназначены для плодоношения. Например, жимолость или шиповник.
Что нельзя делать в огороде 23 июля:
В этот день не рекомендуется сажать и пересаживать овощи и фруктовые деревья, есть высокая вероятность, что они не приживутся.
Лучше не заниматься обрезкой растений, так как можно навредить будущему урожаю. Стоит быть аккуратнее с поливом овощных, цветочных и плодовых культур.
Ранее "Утро.ру" публиковало лунный календарь садовода на текущую неделю.
Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения