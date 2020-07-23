Удобрять овощ лучше в период активного цветения

Многие дачники считают, что кабачок – одно из самых неприхотливых в уходе растений. Однако это не совсем так. "Утро.ру" делится секретом, который поможет улучшишь качество и количество урожая.

Согласно распространенному мнению, подкармливать растение лучше удобрениями с высоким содержанием фосфора и калия. Это действительно так, но есть еще один элемент, в котором нуждается кабачок – бор.

Именно он влияет на вкусовые качества урожая. Для того, чтобы сделать овощи более сочными и здоровыми, их необходимо подкармливать удобрениями с высоким содержанием бора.

Для приготовления подкормки в аптеке нужно приобрести борную кислоту. Лучше всего брать в специальных мешочках по 2 грамма. Далее следует растворить содержимое пакетика в стакане горячей воды, а затем необходимо довести объем жидкости до 10 литров.

Такое удобрение удобнее всего вносить корневым способом в сухую и безветренную погоду. Желательно делать это вечером. На одно растение понадобится около 1 литра воды.

Напомним, что ранее "Утро.ру" делилось нехитрыми правилами, которые помогут ускорить созревание помидоров.