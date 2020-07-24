Смешные анекдоты на 25 июля
Подборка свежих шуток от "Утро.ру"
- Сегодня ночью мой муж во сне разговаривал и звал к себе какую-то Любу.
– Я думаю, что вам лучше поговорить об этом, когда он проснется.
– Он больше не проснётся.
- Друг разоткровенничался. Когда у него плохое настроение, он под откровенными фотографиями девушек в "Инстаграм" оставляет комментарии: “Как же ты на бабу Нюру покойную похожа…”
- Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют ввиду, что сейчас им не ясно, а вот когда наступит завтра, тогда и станет ясно, что за погода ждет нас в этот день.
- Я в детстве: а почему бабушка постоянно пишет какие-то жалобы и на всех кричит?
Я спустя 10 лет: ага, понятно.
Если вы думаете, что взрослые всё знают и умеют, у меня есть две плохие новости:
Ничего мы не знаем, а ещё у нас всё болит.