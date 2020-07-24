Смешные анекдоты на 25 июля

Смешные анекдоты на 25 июля
Фото: pixabay.com
Подборка свежих шуток от "Утро.ру"
  •  Сегодня ночью мой муж во сне разговаривал и звал к себе какую-то Любу.
    – Я думаю, что вам лучше поговорить об этом, когда он проснется. 
    – Он больше не проснётся.
  • Друг разоткровенничался. Когда у него плохое настроение, он под откровенными фотографиями девушек в "Инстаграм" оставляет комментарии: “Как же ты на бабу Нюру покойную похожа…” 
  • Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют ввиду, что сейчас им не ясно, а вот когда наступит завтра, тогда и станет ясно, что за погода ждет нас в этот день. 
  • Я в детстве: а почему бабушка постоянно пишет какие-то жалобы и на всех кричит?
    Я спустя 10 лет: ага, понятно.

  • Если вы думаете, что взрослые всё знают и умеют, у меня есть две плохие новости: 

    Ничего мы не знаем, а ещё у нас всё болит.

Юлия МИХАЙЛОВА

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