Что можно и нельзя делать в саду и огороде сегодня - в материале от "Утро.ру"

В субботу, 25 июля Луна будет находиться в растущей фазе в знаке Весы. Астрологи считают, что данный знак средний по плодородности, поэтому выращенный в этот период урожай будет вкусным и ароматным. Также Весы придают растениям устойчивость к вредителям и болезням.

Чем можно заняться в саду и огороде 25 июля:

25 июля 2020 года можно заняться обрезкой побегов и скашиванием травы. Отлично день подойдет и для уборки урожая, поскольку собранные в этот период плоды будут наполнены микроэлементами и витаминами. Если нет дождей и ветра, можно обильно полить деревья и кустарники. Прикорневая подкормка минеральными удобрениями пойдет растениям на пользу. День также благоприятствует уборке чеснока и лука на хранение, можно повторно посеять укроп.

Что нельзя делать в саду 25 июля:

Астрологи не рекомендуют в этот день собирать урожай капусты, ягод и корнеплодов. Также не стоит заниматься их консервированием. Нужно быть аккуратнее при рыхлении почвы, поскольку есть вероятность серьезно навредить корням. Опрыскивание также лучше перенести на другое время.

Напомним, что ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на неделю.

