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Актуальные приколы поднимут настроение даже в понедельник.
– Ты опять не хочешь со мной разговаривать!
– У меня нет времени каждый день выслушивать твое нытье.
– Как это? Значит, распределяй свое время правильно или вставай на час раньше!
Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших анекдотов Максима Галкина.
Сил Тихоокеанского флота РФ будет недостаточно в случае атаки Страны восходящего солнца