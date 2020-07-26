Начните неделю с подборки коротких шуток от "Утро.ру"

Актуальные приколы поднимут настроение даже в понедельник.

Пошел утром на кухню, чтобы сварить кофе. Уже второй час пью вино. Как вообще можно кому-то доверять в этом мире, если я обманываю даже себя?





Цены в машем магазине странные. Апельсины стоят 85 рублей, а огурцы – 280! Ну что ж, рецепт фруктовой окрошки что-нибудь знает?





Собрались мужики в баре и сидят в тишине. Обсудить-то и некого – все здесь!





Никогда не узнаешь, сколько людей ненавидишь на самом деле, пока не приходит время выбирать имя ребенку.





Девушка ссорится со своим парнем:

– Ты опять не хочешь со мной разговаривать!

– У меня нет времени каждый день выслушивать твое нытье.

– Как это? Значит, распределяй свое время правильно или вставай на час раньше!

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших анекдотов Максима Галкина.