Смешные анекдоты на 27 июля

Смешные анекдоты на 27 июля
Фото: pixabay.com
Начните неделю с подборки коротких шуток от "Утро.ру"

Актуальные приколы поднимут настроение даже в понедельник.

  • Пошел утром на кухню, чтобы сварить кофе. Уже второй час пью вино. Как вообще можно кому-то доверять в этом мире, если я обманываю даже себя?


  • Цены в машем магазине странные. Апельсины стоят 85 рублей, а огурцы – 280! Ну что ж, рецепт фруктовой окрошки что-нибудь знает?


  • Собрались мужики в баре и сидят в тишине. Обсудить-то и некого – все здесь!


  • Никогда не узнаешь, сколько людей ненавидишь на самом деле, пока не приходит время выбирать имя ребенку.


  • Девушка ссорится со своим парнем:

– Ты опять не хочешь со мной разговаривать!

– У меня нет времени каждый день выслушивать твое нытье.

– Как это? Значит, распределяй свое время правильно или вставай на час раньше!

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших анекдотов Максима Галкина.

Карина СИРАЗОВА

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