Смешные анекдоты на 29 июля

Смешные анекдоты на 29 июля
Фото: pixabay.com
Подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение

Чтобы день прошел бодро, начинать его нужно с позитива. 

  • На даче у тещи не было мышей. Но ее кот быстро исправил эту ситуацию. Он ловил мышей в поле и приносил их в дом живыми. Отпускал грызунов прямо в комнате и, довольный собой, уходил спать. Теперь на тещиной даче полно мышей.


  • Преподавательница в детском садике спрашивает у ребенка:

– Петенька, а зачем тебе нужны уши?

– Для того, чтобы лучше все видеть.

– Как же так? Ведь у тебя для этого глазки.

– Есть. Но уши – чтобы шапка на глаза не сползала, иначе я ничегошеньки не увижу.

  • Даже пустой холодильник набирает по нескольку просмотров в день. 


Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина о россиянах и американцах.

Александра ЛЕОНИДОВА

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