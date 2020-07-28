Подборка свежих шуток от "Утро.ру" поднимет настроение

Чтобы день прошел бодро, начинать его нужно с позитива.

На даче у тещи не было мышей. Но ее кот быстро исправил эту ситуацию. Он ловил мышей в поле и приносил их в дом живыми. Отпускал грызунов прямо в комнате и, довольный собой, уходил спать. Теперь на тещиной даче полно мышей.







Преподавательница в детском садике спрашивает у ребенка:

– Петенька, а зачем тебе нужны уши?

– Для того, чтобы лучше все видеть.

– Как же так? Ведь у тебя для этого глазки.

– Есть. Но уши – чтобы шапка на глаза не сползала, иначе я ничегошеньки не увижу.

Даже пустой холодильник набирает по нескольку просмотров в день.





Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина о россиянах и американцах.