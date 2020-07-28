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Чтобы день прошел бодро, начинать его нужно с позитива.
– Петенька, а зачем тебе нужны уши?
– Для того, чтобы лучше все видеть.
– Как же так? Ведь у тебя для этого глазки.
– Есть. Но уши – чтобы шапка на глаза не сползала, иначе я ничегошеньки не увижу.
Ранее "Утро.ру" публиковало лучшие шутки Максима Галкина о россиянах и американцах.
В начале 2021 года выплаты проиндексируются на 6,3%
Спрос на отдых в этой стране резко вырос, соответственно, поднялись и цены