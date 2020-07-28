Основатель Fix Price Сергей Ломакин: как торговые компании выживают в кризис

Ретейлерам удалось повысить объемы продаж в период пандемии, рассказал предприниматель

Ситуация с коронавирусом в России сильно повлияла на сферу торговли, из-за чего крупнейшим представителям отрасли пришлось пересмотреть привычный подход к работе. Как обстоит ситуация на рынке ретейла сейчас и изменилось ли поведение потребителей, рассказал сооснователь Fix Price Сергей Ломакин.

По словам предпринимателя, в марте из-за пандемии выросли продажи продуктов. Например, спрос на крупу увеличился в 10 раз, а поставки – почти в 15. Решить эту проблему удалось с помощью привлечения новых поставщиков и замещением аналогичных товаров. Ломакин отметил, что благодаря этому в России избежали пустых полок в магазинах и длинных очередей, как это было в европейских странах или США.

Сооснователь Fix Price объяснил, что кризис затронул и покупателей, и производителей, поэтому торговым компаниям, которые находятся посередине, пришлось реагировать на изменения с обеих сторон.

"Ретейлеры решились на обнуление торговой наценки на ряд социально значимых товаров, хотя повышение цены было объективным",

– добавил Сергей Ломакин. По его словам, это и увеличило объемы продаж.

Предприниматель сообщил, что пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб непродовольственным магазинам – во время карантина они потеряли 90% товарооборота. "Аналитики предрекают этому сегменту триллионные потери по итогам 2020 года", – поделился Ломакин, назвав непродовольственный ретейл антилидером прогнозов.

При этом бизнесмен сказал, что полностью уйти в интернет-продажи не получится: онлайн- и офлайн-магазины должны развиваться только вместе. И, несмотря на возросший спрос на покупки в интернете, Ломакин предположил, что, вероятно, "люди вернутся к традиционным покупкам в традиционных магазинах" довольно быстро.

По словам сооснователя Fix Price, в моду входит осознанное потребление, поэтому сейчас покупатели больше обращают внимание на экологичность вещи, чем на бренд. Тем не менее онлайн-шопинг уступает привычным походам в магазин по воздействию на окружающую среду, подчеркнул Ломакин.

Он считает, что россияне будут и после окончания пандемии ходить в магазины, наиболее близкие к дому, а так называемый proximity-формат стал популярен еще до вспышки инфекции.

Таким образом, сейчас ретейл является одним из самых привлекательных направлений для инвестиций. В интервью RNS Сергей Ломакин сказал, что во время кризиса преимущество получают крупные компании, и во многих регионах уже начался процесс поглощения неэффективных торговых точек.

"Кризис – это очистка рынка от неэффективных игроков, а пусто место на рынке долго не бывает",

– заключил сооснователь популярной сети магазинов.