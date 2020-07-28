Календарь садовода на 29 июля 2020 года

Календарь садовода на 29 июля 2020 года
Nikolay Gyngazov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
"Утро.ру" приводит подробный дачный план на день

В среду, 29 июля, Луна окажется под знаком Стрельца. Свет спутника Земли все еще эффективен для роста листовой массы. Обычно этот день считается хорошим временем для посадки определенных культур – дыни, гороха, перца, тыквы и помидоров. Подробнее о том, чем лучше всего заняться сегодня на даче, – в материале "Утро.ру".

Что можно делать в саду 29 июля

В этот день предпочтительны любые урожайные работы: посев ягод, овощных культур, а также целебных трав. Можно высаживать деревья и кустарники. А еще в последние дни июля хорошо уделить внимание зерновым и злакам. Уже можно думать о рассаде и прививании растений.

Также 29 июля – лучший день для выполнения работ "на завтра". К примеру, можно полоть, обрезать и удалять лишние побеги, срезать ненужные ветки и саженцы. 

Что нельзя делать в огороде 29 июля

Не стоит сажать кустарники и плодовые деревья, которые нуждаются в постоянной подпитке водой. Их цветки будут регулярно осыпаться. Также лучше забыть об уходе за белокочанной и цветной капустой, растениях с клубневыми и луковичными корнями.

Ранее "Утро.ру" рассказало о плане работ для садоводов на август 2020 года.

Егор МАЛКОВ

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