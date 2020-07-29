Смешные анекдоты на 30 июля

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Злободневные шутки заставят смеяться с самого утра.
• Недовольный клиент говорит адвокату:
– Я за что заплатил вам деньги? Вы обещали, что мою девушку оправдают, а ей условный срок дали.
– Павел Олегович, так она мне даже слова на суде сказать не дала!
• Из разговора двух блондинок:
– Не сдала я вчера вождение в итоге.
– А почему?
– Да там столько зеркал на машине и все заднего вида, не удобно было.
– Бракованные автомобили, потому что. Эти зеркала только так называются, а на самом деле, я вот тоже себя сзади не увидела.
• Встречаются два мужчины в баре:
– Из-за кого пьешь?
– Да теща тут…
– О, у меня с ней тоже проблемы постоянно, понимаю.
– Что, и твоя беременна?
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