Смешные анекдоты на 30 июля

Подборка свежих приколов от "Утро.ру" зарядит хорошим настроением

Злободневные шутки заставят смеяться с самого утра.

• Недовольный клиент говорит адвокату:

– Я за что заплатил вам деньги? Вы обещали, что мою девушку оправдают, а ей условный срок дали.

– Павел Олегович, так она мне даже слова на суде сказать не дала!





• Из разговора двух блондинок:

– Не сдала я вчера вождение в итоге.

– А почему?

– Да там столько зеркал на машине и все заднего вида, не удобно было.

– Бракованные автомобили, потому что. Эти зеркала только так называются, а на самом деле, я вот тоже себя сзади не увидела.





• Встречаются два мужчины в баре:

– Из-за кого пьешь?

– Да теща тут…

– О, у меня с ней тоже проблемы постоянно, понимаю.

– Что, и твоя беременна?

Ранее "Утро.ру" опубликовало шутки звезд "Аншлага".