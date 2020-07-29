"Утро.ру" делится подробным планом дачных работ на день

В четверг, 30.07.2020 наступят десятые лунные сутки. Луна окажется в растущей фазе в знаке Стрельца. Данный знак считается малоплодородным. В этот период посев будет быстро расти, но толку от этого будет мало, поскольку сам урожай будет небольшим.

Однако не стоит расстраиваться, поскольку в этот период цветы будут расцветать быстрее, а у семян будет очень высокий уровень качества.

Что можно делать 30 июля в огороде

Этот четверг отлично подойдет для работ в саду и огороде. Можно сажать или пересаживать плодовые деревья: они порадуют хорошим урожаем. Также следует заняться уборкой урожая или запланировать посадку декоративно-лиственных и фруктово-ягодных культур, например, яблонь, земляники, груш, или винограда. Поливы, подкормки и рыхление почвы пойдут на пользу растениям.

Что нельзя делать садоводу 30 июля

Не рекомендуется использовать ядохимикаты, поскольку можно навредить растениям. Не стоит заниматься санитарной обрезкой. В целом, в этот период астрологи советуют быть очень острожными, так как растения очень чувствительны к механическим повреждениям. Лучше перенести посадку клубневых и вьющихся культур на другое время.

Ранее "Утро.ру" делилось лунным календарем огородника на весь август.

