Смешные анекдоты на 31 июля

Курс рубля
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Начинать день с юмора – правильный и полезный выбор.
• Девушка звонит бывшему:
– Сереж, у меня для тебя радостная новость. Ты скоро станешь папой! Я беременна.
– Ммм, Насть, мы год уже не виделись – это невозможно.
– Опять не тот Сережа, извини, номером ошиблась.
• На приеме у врача:
– Доктор, я после развода с женой 20 килограммов лишних набрал. Что мне делать?
– Для начала перестаньте праздновать.
• Девушка своему парню:
– Ты совершенно не уважаешь мою профессию!
– Кать, да почему? Я не против того, что ты астрологией занимаешься.
– Так ты Водолей, а ведешь себя как Весы.
• Из разговора двух подруг:
– Анжел, ты подготовилась к отпуску у моря?
– Конечно, Карин. Даже прошла онлайн-курсы по профессиональному втягиваю живота.
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