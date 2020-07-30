Смешные анекдоты на 31 июля

Подборка свежих шуток от "Утро.ру" подарит хорошее настроение на весь день

Начинать день с юмора – правильный и полезный выбор.

• Девушка звонит бывшему:

– Сереж, у меня для тебя радостная новость. Ты скоро станешь папой! Я беременна.

– Ммм, Насть, мы год уже не виделись – это невозможно.

– Опять не тот Сережа, извини, номером ошиблась.





• На приеме у врача:

– Доктор, я после развода с женой 20 килограммов лишних набрал. Что мне делать?

– Для начала перестаньте праздновать.





• Девушка своему парню:

– Ты совершенно не уважаешь мою профессию!

– Кать, да почему? Я не против того, что ты астрологией занимаешься.

– Так ты Водолей, а ведешь себя как Весы.





• Из разговора двух подруг:

– Анжел, ты подготовилась к отпуску у моря?

– Конечно, Карин. Даже прошла онлайн-курсы по профессиональному втягиваю живота.

Ранее "Утро.ру" поделилось лучшими шутками от Елены Степаненко.