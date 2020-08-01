Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс евро перевалил за 87 рублей
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
585 новости
Актуальные анекдоты не дадут заскучать и зарядят позитивом на весь день.
– Доктор, с женой развелся всего несколько месяцев назад и уже набрал 20 килограммов.
– Ну так а вы перестаньте праздновать!
– У нас на работе есть сотрудник – глупый до ужаса! Даже текст на компьютере сам напечатать не может.
– И что?
– Да приходится за него все набирать, что же еще делать.
– Выходит, не такой уж он и глупый...
Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших шуток Михаила Жванецкого.
Совбез Незалежной призвал Киев в кратчайшие сроки воспользоваться таким "бонусом"
Российскому проекту уже не помешают нерест трески и апелляции