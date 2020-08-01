Начните свой выходной с подборкой лучших шуток от "Утро.ру"

Актуальные анекдоты не дадут заскучать и зарядят позитивом на весь день.

Жизнь дачника – это постоянная борьба. Соседские дети считают его огород своим, а свои, наоборот, чужим.





Приходит мужчина к врачу с жалобой на лишний вес.

– Доктор, с женой развелся всего несколько месяцев назад и уже набрал 20 килограммов.

– Ну так а вы перестаньте праздновать!





Вот так посмотришь на гонорары наших звезд и понимаешь: главными предметами в школе, оказывается, были физкультура и пение!





Разговаривают два друга в баре:

– У нас на работе есть сотрудник – глупый до ужаса! Даже текст на компьютере сам напечатать не может.

– И что?

– Да приходится за него все набирать, что же еще делать.

– Выходит, не такой уж он и глупый...

Ранее "Утро.ру" опубликовало подборку лучших шуток Михаила Жванецкого.