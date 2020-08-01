Подробный план работ на огороде от "Утро.ру"

2 августа Луна окажется в Козероге. Растения, посаженные в этот день, всходят долго, но в итоге радуют дачников неплохим урожаем. Что нужно делать в воскресенье в огороде, а чего лучше избегать – в материале "Утро.ру".

Чем можно заняться в саду 2 августа

В этот день можно пересаживать овощные растения, особенно картошку, а также цветы, которые будут пережидать зиму в открытом грунте. Также рекомендуется сажать деревья, кустарники и сеять бобовые культуры. В воскресенье дачники могут спокойно обрезать растения, прищипывать огурцы и убирать черенки.

Также можно собирать урожай помидоров, баклажанов, огурцов и перцев. Стоит заняться состоянием почвы – разрыхлить и мульчировать ее.

Что нельзя делать в огороде 2 августа

В этот день запретов не так много. Главное, что не рекомендуется делать, – это размножать растения делением корневищ. Не стоит экономить воду при поливе огорода. Подкармливать растения не нужно – они могут завянуть.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем садовода на весь август.