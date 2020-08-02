Хороший юмор - лучший способ поднять настроение на весь день

Одна женщина жалуется другой:

– Вот понимаешь, как получается, англичане – носители языка. Значит, учителя – переносчики. А вот у моего сына на английский явно иммунитет!

Кто рано встает, тот уже к обеду свой телефон опять заряжает.





Разговаривают двое мужчин:

– Лех, вот у твоей жены родители обеспеченные. Ты по расчету на ней женился?

– Нет, Витек, женятся только по просчету...





Познакомились двое мужчин в баре в Сочи на отдыхе. Разобщались:

– Михаил, а вы часом не шпион?

– Почему вы так решили?

– Вот вы уже шестой день в Сочи, но ни разу не уснули пьяным на пляже.

– Вот моя жена всегда в тренде!

– О чем это ты?

– Целыми днями трындит! Уже не знаю, что делать!

Встретились друзья после карантина:

– Ну что, как твоя жизнь?

– Да, жена ушла... В общем, жизнь наконец наладилась

– Доченька, сходи к мяснику, проверь, есть ли свиные ножки.

Спустя несколько часов возвращается:

– Ты где была так долго? Я уже обыскалась!

– Мам, прости. Я ждала-ждала, а мясник так и не снял ботинки.

Подборку самых смешных шуток от Михаила Жванецкого можно почитать по ссылке.