Смешные анекдоты на 3 августа

Смешные анекдоты на 3 августа
Фото: pixabay.com
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  • Одна женщина жалуется другой:

– Вот понимаешь, как получается, англичане – носители языка. Значит, учителя – переносчики. А вот у моего сына на английский явно иммунитет!

  • Кто рано встает, тот уже к обеду свой телефон опять заряжает. 


  • Разговаривают двое мужчин:

– Лех, вот у твоей жены родители обеспеченные. Ты по расчету на ней женился?

– Нет, Витек, женятся только по просчету...


  • Познакомились двое мужчин в баре в Сочи на отдыхе. Разобщались:

– Михаил, а вы часом не шпион?

– Почему вы так решили?

– Вот вы уже шестой день в Сочи, но ни разу не уснули пьяным на пляже.

  • – Вот моя жена всегда в тренде!

– О чем это ты?

– Целыми днями трындит! Уже не знаю, что делать!

  • Встретились друзья после карантина: 

– Ну что, как твоя жизнь?

– Да, жена ушла... В общем, жизнь наконец наладилась

  • – Доченька, сходи к мяснику, проверь, есть ли свиные ножки. 

Спустя несколько часов возвращается:

– Ты где была так долго? Я уже обыскалась!

– Мам, прости. Я ждала-ждала, а мясник так и не снял ботинки. 

Подборку самых смешных шуток от Михаила Жванецкого можно почитать по ссылке

Евгения НАГОРСКАЯ

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