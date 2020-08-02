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– Вот понимаешь, как получается, англичане – носители языка. Значит, учителя – переносчики. А вот у моего сына на английский явно иммунитет!
– Лех, вот у твоей жены родители обеспеченные. Ты по расчету на ней женился?
– Нет, Витек, женятся только по просчету...
– Михаил, а вы часом не шпион?
– Почему вы так решили?
– Вот вы уже шестой день в Сочи, но ни разу не уснули пьяным на пляже.
– О чем это ты?
– Целыми днями трындит! Уже не знаю, что делать!
– Ну что, как твоя жизнь?
– Да, жена ушла... В общем, жизнь наконец наладилась
Спустя несколько часов возвращается:
– Ты где была так долго? Я уже обыскалась!
– Мам, прости. Я ждала-ждала, а мясник так и не снял ботинки.
Подборку самых смешных шуток от Михаила Жванецкого можно почитать по ссылке.
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