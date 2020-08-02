Календарь садовода на неделю: что нужно делать с 3 по 9 августа

Календарь садовода на неделю: что нужно делать с 3 по 9 августа
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
В понедельник будут запрещены любые работы с растениями

В начале августа дачники начинают готовится к следующему посевному сезону – подготавливают грядки для будущих культур, собирают урожай на семена, а также пожинают плоды поздних культур. Однако не следует забывать, что даже в такой период все работы лучше проводить по дачному календарю, поскольку это позволит получить максимальный приплод в будущем. 

Понедельник – 3 августа

Любые работы с растениями под запретом из-за Полнолуния. 

Вторник – 4 августа

Можно заняться обработкой почвы и подготовкой ее для следующих посадок. Благоприятным будет сбор урожая чеснока, картошки или лука. Прищипывание пойдет на пользу как томатам, так и огурцам. Не стоит в этот день что-либо сажать в огороде или прикармливать растения. Скошенная во вторник трава будет медленнее расти в последующие дни. 

Со среды по пятницу – 5,6,7 августа

Огурцы, предназначенные для выращивания в теплице, можно начать сажать в комнатных условиях. Прикормка органическими средствами пойдет культурам в огороде на пользу. Это будут хорошие дни для консервирования овощей или сушения лечебных трав. Не рекомендуется делать обрезки растений. 

Суббота и воскресенье – 8,9 августа

Работы, связанные с землей, – самый лучший способ провести выходные. Благоприятными будут рыхление почвы или выкапывание урожая корнеплодов. Однако заниматься обильным поливом в эти дни не стоит. Запрещены и работы по посадке, обрезке и формированию растений. 

Ранее "Утро.ру" поделилось календарем садовода на весь август. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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