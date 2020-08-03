Подробный план работ в огороде от "Утро.ру"

Луна во вторник будет в Водолее, который считается бесплодным знаком. В этот день сажать растения не стоит – они не приживутся или будут плохо всходить. Чем можно заняться в огороде 4 августа, расскажет лунный календарь от "Утро.ру".

Что можно делать в саду 4 августа

В этот день полезно заняться всем, что связано с почвой: рыхлением грядок, прореживанием всходов, уборкой сорняков. Из отходов можно сделать компост и подкормить урожай, но не 4 августа.

Также во вторник нужно проверить ветки плодовых деревьев – если они ломаются, необходимо подпереть их. День подойдет для ухода за клубникой и земляникой – можно обрезать усы, а поздние сорта накрыть пленкой, чтобы обезопасить от заморозков.

Кроме того, 4 августа можно опрыскивать растения от вредителей и срезать цветы для букетов. Вторник – отличный день, чтобы собрать целебные травы и урожай зерновых культур.

Что нельзя делать в огороде 4 августа

В этот день не стоит сажать или пересаживать растения. Поливать грядки в этот день также опасно: корни растений могут заболеть. Прищипывать овощи также не нужно. Работы по подкормке растений лучше перенести на другой день.

Ранее "Утро.ру" делилось лунным календарем садовода на всю неделю.