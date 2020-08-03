Календарь садовода на 4 августа 2020 года

Календарь садовода на 4 августа 2020 года
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/www.globallookpress.com
Подробный план работ в огороде от "Утро.ру"

Луна во вторник будет в Водолее, который считается бесплодным знаком. В этот день сажать растения не стоит – они не приживутся или будут плохо всходить. Чем можно заняться в огороде 4 августа, расскажет лунный календарь от "Утро.ру". 

Что можно делать в саду 4 августа 

В этот день полезно заняться всем, что связано с почвой: рыхлением грядок, прореживанием всходов, уборкой сорняков. Из отходов можно сделать компост и подкормить урожай, но не 4 августа. 

Также во вторник нужно проверить ветки плодовых деревьев – если они ломаются, необходимо подпереть их. День подойдет для ухода за клубникой и земляникой – можно обрезать усы, а поздние сорта накрыть пленкой, чтобы обезопасить от заморозков. 

Кроме того, 4 августа можно опрыскивать растения от вредителей и срезать цветы для букетов. Вторник – отличный день, чтобы собрать целебные травы и урожай зерновых культур. 

Что нельзя делать в огороде 4 августа 

В этот день не стоит сажать или пересаживать растения. Поливать грядки в этот день также опасно: корни растений могут заболеть. Прищипывать овощи также не нужно. Работы по подкормке растений лучше перенести на другой день. 

Ранее "Утро.ру" делилось лунным календарем садовода на всю неделю.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Крыму началась вспышка вируса из-за грязного моря - СМИ

Бактерии стекают из канализации в теплую морскую воду, где начинают стремительно размножаться

Польша потребовала от "Газпрома" 50 миллионов евро за "Северный поток - 2"

Российский проект сочли нарушающим законодательство Республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей