Помогла Абхазия: отдых в Сочи стал резко дешеветь

Помогла Абхазия: отдых в Сочи стал резко дешеветь
Пляж. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отельерам пришлось поумерить аппетиты

Гостиницы Сочи начали снижать цены на размещение, которые ранее стремительно подскочили из-за небывалого спроса. Причина кроется в открытии соседствующей с российским курортом Абхазии.

Об изменениях на туррынке рассказал глава сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян. По его словам, рекордный спрос на отдых в Сочи и Адлере привел к тому, что владельцы гостиниц начали поднимать цены в разы.

Однако после того, как Россия открыла границы с Абхазией, ситуация стала меняться. Из-за опасения потерять туристов, сочинские отельеры были вынуждены начать снижение цен. Как отметил Мкртчян, отдых в Абхазии обходится путешественникам примерно на 30% дешевле, что наверняка приведет к оттоку туристов на абхазские курорты, передает "Интерфакс".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, при каких условиях россияне смогут вернуть деньги за отдых на отечественных курортах. Так, оплата должна проходить по безналичному расчету. При этом оплачивать путевку нужно только картой "Мир" и только через интернет в рамках программы кешбэка.

Ольга ФЕДОРОВА

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