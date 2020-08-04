Календарь садовода на 5 августа 2020 года

Календарь садовода на 5 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Подробный план дачных работ на день от "Утро.ру"

В среду, 5 августа, Луна будет расположена в убывающей фазе в знаке Рыб. Астрологи считают данный знак зодиака очень плодородным, поскольку он гарантирует богатый урожай, а плоды растений порадуют своим насыщенным вкусом и ярким ароматом. В этот период можно заняться посевом, посадкой овощных, тыквенных и пасленовых растений. 

Что можно делать в саду 5 августа 

В среду можно немного отдохнуть от работы в саду и огороде, поскольку день не совсем подходит для активной деятельности. Однако если заняться чем-то хочется, то на пользу растениям пойдет прополка сорняков, рыхление, полив и окучивание грядок. Можно также привить деревья и кусты. Не стоит забывать и о борьбе с болезнями и вредителями. Также день хорошо подходит для высадки рассады. 

Что нельзя делать в огороде 5 августа 

Лучше повременить с обрезкой растений, потому что есть риск серьезно навредить будущему урожаю. С осторожностью нужно подкармливать растения и заготавливать земляные смеси, поскольку можно перестараться и вызвать тем самым грибковые инфекции. Лекарственные травы также лучше собирать в другой день, потому что в этот период их целебные свойства слабее привычного. 

Ранее "Утро.ру" публиковало план работ для садоводов на август 2020 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лукашенко обратился к народу перед самыми скандальными в истории Белоруссии выборами. LIVE

Мероприятие переносили несколько раз

Путин предрек судьбу Крыма за 4 года до майдана

В старом интервью российского лидера нашли сигнал, указывающий на будущее полуострова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей