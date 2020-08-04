Подробный план дачных работ на день от "Утро.ру"

В среду, 5 августа, Луна будет расположена в убывающей фазе в знаке Рыб. Астрологи считают данный знак зодиака очень плодородным, поскольку он гарантирует богатый урожай, а плоды растений порадуют своим насыщенным вкусом и ярким ароматом. В этот период можно заняться посевом, посадкой овощных, тыквенных и пасленовых растений.

Что можно делать в саду 5 августа

В среду можно немного отдохнуть от работы в саду и огороде, поскольку день не совсем подходит для активной деятельности. Однако если заняться чем-то хочется, то на пользу растениям пойдет прополка сорняков, рыхление, полив и окучивание грядок. Можно также привить деревья и кусты. Не стоит забывать и о борьбе с болезнями и вредителями. Также день хорошо подходит для высадки рассады.

Что нельзя делать в огороде 5 августа

Лучше повременить с обрезкой растений, потому что есть риск серьезно навредить будущему урожаю. С осторожностью нужно подкармливать растения и заготавливать земляные смеси, поскольку можно перестараться и вызвать тем самым грибковые инфекции. Лекарственные травы также лучше собирать в другой день, потому что в этот период их целебные свойства слабее привычного.

Ранее "Утро.ру" публиковало план работ для садоводов на август 2020 года.

