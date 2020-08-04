Три способа позволят дачникам пораньше собрать урожай

Наступил август, а это значит, что самое время собирать урожай сочных и ароматных помидоров. Для того, чтобы овощи содержали в себе больше витаминов и были более вкусными и ароматными, их нужно срывать только после того, когда плоды покраснеют на кустах. Если сделать это раньше, овощи не успеют получить достаточного количества питательных элементов.

Как ускорить созревание помидоров

Существует три метода, которые позволят ускорить созревание томатов. Во-первых, можно приготовить специальный раствор из воды и йода: на 10 литров воды добавить 30-35 капель йода. Получившейся смесью нужно опрыснуть растения. Добавление препарата не только простимулирует рост овощей, но и защитит помидоры от грибковых заболеваний, например, от фитофтороза.

Второй способ – обмотать вокруг стебля медную проволоку. Высота должна составлять примерно 4-5 сантиметров от земли. Это позволит значительно сократить отток питательных веществ к корням и направить его к плодам.

Третий способ самый простой: необходимо периодически обрезать нижние листья, которые забирают влагу и питательные вещества, пишет автор канала "Грядки Впорядке" в Яндекс Дзене.

Ранее "Утро.ру" делилось простым советом, как приготовить вкусные помидоры на зиму без стерилизации.