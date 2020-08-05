Смешные анекдоты на 6 августа

Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
587 новости
– Слышал, ты несколько месяцев назад купил мотоцикл. И как тебе?
– Да пока не очень. То его ремонтируют, то меня...
– Вот я родом из такого города, где одни дураки на дорогах. Ездить невозможно!
– Так ты и не езди, посвободнее станет.
– Пап, а ты не хотел бы опять пойти в детский сад?
– Пошел бы, сынок. Только твоя мама ругается, когда обо мне другие тети заботятся
Предыдущую подборку смешных шуток можно посмотреть по ссылке.
Происходящее в Республике может быть предвыборным пиаром, считают за рубежом
Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов