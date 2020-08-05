Смешные анекдоты на 6 августа

Свежие шутки помогут сохранить хорошее настроение на весь день

Решил записывать все съеденные за сутки калории в специальную программу. Удобно. Указал, она сама все посчитала. Только к концу дня пришлось переходить на двойную бухгалтерию...

Захотел порадовать любимую. Встал пораньше, приготовил ей вкусный завтрак. Пока ждал, когда она встанет, проголодался. Съел ее еду и пошел опять спать. Опять она не узнала, какой я у нее идеальный

Встретились двое мужчин:

– Слышал, ты несколько месяцев назад купил мотоцикл. И как тебе?

– Да пока не очень. То его ремонтируют, то меня...

Люба поняла, что не зря не могла усидеть долго на диете, когда провалилась в люк – и вроде не провалилась

В гадании по руке нет ничего сложного. Если держит деньги, то все хорошо

Коллега жалуется на работе:

– Вот я родом из такого города, где одни дураки на дорогах. Ездить невозможно!

– Так ты и не езди, посвободнее станет.

Сын спрашивает у отца:

– Пап, а ты не хотел бы опять пойти в детский сад?

– Пошел бы, сынок. Только твоя мама ругается, когда обо мне другие тети заботятся

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