Почему слива не плодоносит: пять главных причин и способы их устранения

Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Сливы и варенье из них являются любимым лакомством многих людей. Однако бывает так, что деревья не плодоносят, несмотря на все старания огородников. "Утро.ру" расскажет, что мешает плодам вызревать и как помочь деревьям начать плодоносить.
1. Болезни сливы
Самыми распространенными болезнями сливового дерева считаются клястероспориоз, который выражается в появлении коричневых пятен на листьях, и плодовая гниль.
Для того, чтобы препятствовать развитию данных хворей, необходимо обрабатывать ветви Плантенолом (в соотношении 3 мл на 10 л воды) до и после цветения. Опрыскивания необходимо проводить регулярно.
2. Насекомые-вредители
Главными ценителями сочных плодов сливы являются гусеницы-плодожорки, а также личинки пилильщика и толстоножки. Они повреждают фрукты, после чего те осыпаются на землю и сгнивают. Цветоеды питаются почками, не позволяя плодам завязаться.
Избавиться от вредителей помогут следующие методы: рыхление почвы около ствола, химическая обработка, установка специальных ловчих поясов и импровизированных ловушек, например, банок с хмелесодержащей жидкостью.
3. Плохие погодные условия
Резкое похолодание может спровоцировать гибель почек, что, естественно, приведет к снижению урожайности дерева. Частые скачки температуры также оказывают негативное влияние на будущие плоды.
Если лето крайне засушливое или, наоборот, обильное на дожди – значит, не стоит ждать богатого урожая. Что же делать, если на погоду повлиять невозможно? Ответ прост – отдать предпочтение сортам, адаптированным под вашу местность. Они в большей степени приспособлены к погодным условиям конкретного региона.
4. Кислый грунт
Для сливы важно, в почву с каким составом она посажена. Это дерево может приносить плоды только на земле с нейтральной реакцией. На кислотность почвы указывают пепельная прослойка, отсутствие клевера или обилие мха, щавеля и багульника.
Для того, чтобы снизить кислотность почвы, необходимо добавить в нее древесную золу или гашеную известь.
5. Недостаток солнечного света
Необходимо помнить, что сливы – это светолюбивые деревья. Если они будут находиться в тени, то вы не дождетесь от них плодов.
Следование вышеперечисленным советам поможет получить долгожданный урожай и насладиться любимым вкусом.
Ранее "Утро.ру" рассказало, как ускорить созревание томатов.
Происходящее в Республике может быть предвыборным пиаром, считают за рубежом
Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов