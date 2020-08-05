Почему слива не плодоносит: пять главных причин и способы их устранения

Почему слива не плодоносит: пять главных причин и способы их устранения
Фото: pixabay.com
Дерево является очень теплолюбивым и "капризным" в плане ухода

Сливы и варенье из них являются любимым лакомством многих людей. Однако бывает так, что деревья не плодоносят, несмотря на все старания огородников. "Утро.ру" расскажет, что мешает плодам вызревать и как помочь деревьям начать плодоносить. 

1. Болезни сливы

Самыми распространенными болезнями сливового дерева считаются клястероспориоз, который выражается в появлении коричневых пятен на листьях, и плодовая гниль.

Для того, чтобы препятствовать развитию данных хворей, необходимо обрабатывать ветви Плантенолом (в соотношении 3 мл на 10 л воды) до и после цветения. Опрыскивания необходимо проводить регулярно.

2. Насекомые-вредители

Главными ценителями сочных плодов сливы являются гусеницы-плодожорки, а также личинки пилильщика и толстоножки. Они повреждают фрукты, после чего те осыпаются на землю и сгнивают. Цветоеды питаются почками, не позволяя плодам завязаться.

Избавиться от вредителей помогут следующие методы: рыхление почвы около ствола, химическая обработка, установка специальных ловчих поясов и импровизированных ловушек, например, банок с хмелесодержащей жидкостью. 

3. Плохие погодные условия  

Резкое похолодание может спровоцировать гибель почек, что, естественно, приведет к снижению урожайности дерева. Частые скачки температуры также оказывают негативное влияние на будущие плоды.

Если лето крайне засушливое или, наоборот, обильное на дожди – значит, не стоит ждать богатого урожая. Что же делать, если на погоду повлиять невозможно? Ответ прост – отдать предпочтение сортам, адаптированным под вашу местность. Они в большей степени приспособлены к погодным условиям конкретного региона.

4. Кислый грунт

Для сливы важно, в почву с каким составом она посажена. Это дерево может приносить плоды только на земле с нейтральной реакцией. На кислотность почвы указывают пепельная прослойка, отсутствие клевера или обилие мха, щавеля и багульника.

Для того, чтобы снизить кислотность почвы, необходимо добавить в нее древесную золу или гашеную известь.

5. Недостаток солнечного света

Необходимо помнить, что сливы – это светолюбивые деревья. Если они будут находиться в тени, то вы не дождетесь от них плодов.

Следование вышеперечисленным советам поможет получить долгожданный урожай и насладиться любимым вкусом.  

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ускорить созревание томатов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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