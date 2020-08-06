Смешные анекдоты на 7 августа

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Начать день с веселой ноты можно с коротких и свежих анекдотов и приколов.
– Ты где был?
– В лесу.
– А что ты там делал?
– Хотел сразиться с медведем.
– Ну и зачем?
– Чтобы отвлечься от домашних хлопот, дорогая.
– Посоветуйте мне что-нибудь.
– Уходите в кафе напротив, если вам дорог ваш желудок, – отвечает официант.
– Маша, где водка?
– Я обрабатывала рану.
– Что случилось, какую рану?
– Душевную.
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