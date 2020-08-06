Смешные анекдоты на 7 августа

Смешные анекдоты на 7 августа
Фото: pixabay.com
Завершить рабочую неделю на позитиве помогут шутки от "Утро.ру"

Начать день с веселой ноты можно с коротких и свежих анекдотов и приколов. 

  • Не нужно кричать на ленивых людей и что-то от них требовать, ведь они ничего не сделали.
  • Когда девушка годами ждет кольца от молодого человека, то ей нужно готовиться к тому, что он вместо предложения руки и сердца попросит ее съехать к маме. 
  • Разговаривают супруги. Жена спрашивает пьяного и грязного мужа: 

– Ты где был?

– В лесу.

– А что ты там делал?

– Хотел сразиться с медведем.

– Ну и зачем? 

– Чтобы отвлечься от домашних хлопот, дорогая.

  • Заходит бизнесмен в ресторан, подзывает официанта, дает ему тысячу рублей и говорит: 

– Посоветуйте мне что-нибудь. 

– Уходите в кафе напротив, если вам дорог ваш желудок, – отвечает официант. 

  • Муж приходит домой, открывает тайный шкаф с алкоголем и говорит жене: 

– Маша, где водка? 

– Я обрабатывала рану.

– Что случилось, какую рану?

– Душевную.

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой шуток Михаила Задорнова.

Полина ИВАНОВА

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