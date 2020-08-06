Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
В пятницу 07.08.2020 наступят 18-е лунные сутки, а Луна будет находиться в убывающей фазе в знаке Рыб. Такое положение позитивно отразиться на будущем урожае: он будет богатым и вкусным. Однако астрологи предупреждают, что качество семян окажется низким, а сам урожай будет храниться не так долго, как хотелось бы огородникам. Хороший день для посадки малины, крыжовника, винограда и клубники.
Что можно делать в саду 7 августа
Астрологи рекомендуют уделить в эту пятницу время посадке и посеву. В первую очередь обратите внимание на помидоры, морковь, свеклу и лук. Также можно выкопать луковицы и клубни. На пользу растениям пойдет прополка грядок. Не стоит забывать и о борьбе с болезнями и вредителями. Ближе к вечеру нужно обрезать и привить деревья.
Что нельзя делать в огороде 7 августа
Крайне важно в этот день быть аккуратным с поливом: он должен быть умеренным, иначе можно сильно навредить растениям и спровоцировать появление инфекций. С осторожностью необходимо прореживать грядки, поскольку можно повредить корни и погубить растение. Не рекомендуется также в обработке прибегать к применению химических препаратов. Пересаживание растений лучше перенести на другой день.
Ранее "Утро.ру" публиковало план работ для садоводов на август 2020 года.
Президент Белоруссии пообещал экстрадировать граждан РФ
Батька не рассчитывает получить убежище в России