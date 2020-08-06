Календарь садовода на 7 августа 2020 года

Календарь садовода на 7 августа 2020 года
Фото: pixabay.com
Подробный план огородных работ от "Утро.ру"

В пятницу 07.08.2020 наступят 18-е лунные сутки, а Луна будет находиться в убывающей фазе в знаке Рыб. Такое положение позитивно отразиться на будущем урожае: он будет богатым и вкусным. Однако астрологи предупреждают, что качество семян окажется низким, а сам урожай будет храниться не так долго, как хотелось бы огородникам. Хороший день для посадки малины, крыжовника, винограда и клубники. 

Что можно делать в саду 7 августа 

Астрологи рекомендуют уделить в эту пятницу время посадке и посеву. В первую очередь обратите внимание на помидоры, морковь, свеклу и лук. Также можно выкопать луковицы и клубни. На пользу растениям пойдет прополка грядок. Не стоит забывать и о борьбе с болезнями и вредителями. Ближе к вечеру нужно обрезать и привить деревья. 

Что нельзя делать в огороде 7 августа 

Крайне важно в этот день быть аккуратным с поливом: он должен быть умеренным, иначе можно сильно навредить растениям и спровоцировать появление инфекций. С осторожностью необходимо прореживать грядки, поскольку можно повредить корни и погубить растение. Не рекомендуется также в обработке прибегать к применению  химических препаратов. Пересаживание растений лучше перенести на другой день. 

Ранее "Утро.ру" публиковало план работ для садоводов на август 2020 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

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