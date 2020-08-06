Бегающие по пляжу на российском курорте крысы напугали отдыхающих - видео

Бегающие по пляжу на российском курорте крысы напугали отдыхающих - видео
Фото: Jürgen Müller/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Местные жители утверждают, что данная проблема существует давно

В Новороссийске по пляжу бегают крысы. Данный факт зафиксировали курортники на видео и распространили по соцсетям. Об этом пишет портал "Живая Кубань".

На кадрах можно увидеть, как грызуны перемещаются среди прибрежных камней, а потом, словно под дудочку Нильса, забегают в воду. По данным издания, видео снято на городском пляже "Нептун", где купается и загорает множество людей.

Увиденное возмутило как местных жителей, так и приезжих отдыхающих. Они считают, что санитарное состояние пляжа "оставляет желать лучшего" и призвали ответственные службы к борьбе с крысами.

 

Между тем, как заявляют некоторые новороссийцы, проблема с грызунами на данном пляже существовала и раньше. Отмечается, что недалеко от этого места отдыха находятся очистные сооружения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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