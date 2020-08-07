Смешные анекдоты на 8 августа

Смешные анекдоты на 8 августа
Фото: pixabay.com
Подборка актуальных приколов от "Утро.ру" зарядит позитивом в субботнее утро
  • Жена просыпается утром с глубокого похмелья и обращается к закодированному мужу: 
    – Сереж, а что ты делал, когда утром с такой тяжелой головой просыпался? 
    – Выслушивал твои истерики! 

  • Разговаривают два друга: 
    – Ванек, по ходу, я влюбился. 
    – В какого это? 
    – Помнишь мы вчера в баре с девушкой познакомились? Вот в нее. 
    – Да вы знаете друг друга один день!
    – Ну и что? Она просто идеальная! Вот послушай: я пошел ее до дома провожать. Стоим у подъезда, она зовет меня на чай, прямо упрашивает. Ну, я отказываюсь, говорю, что вставать рано надо. И тут она говорит: "Ты не переживай, у меня тоже носки дырявые". Как я тут мог не влюбиться? 
    – Скорее женись! 

  • – Я всегда предпочитал крашенных блондинок натуральным. 
    – Почему? 
    – у натуральной поди еще разбери, что на уме. А крашенная – это декларация о намерениях! 
Полина ЛЕДОВСКИХ

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