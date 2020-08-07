Смешные анекдоты на 8 августа

Подборка актуальных приколов от "Утро.ру" зарядит позитивом в субботнее утро
Жена просыпается утром с глубокого похмелья и обращается к закодированному мужу: – Сереж, а что ты делал, когда утром с такой тяжелой головой просыпался? – Выслушивал твои истерики!
Разговаривают два друга: – Ванек, по ходу, я влюбился. – В какого это? – Помнишь мы вчера в баре с девушкой познакомились? Вот в нее. – Да вы знаете друг друга один день! – Ну и что? Она просто идеальная! Вот послушай: я пошел ее до дома провожать. Стоим у подъезда, она зовет меня на чай, прямо упрашивает. Ну, я отказываюсь, говорю, что вставать рано надо. И тут она говорит: "Ты не переживай, у меня тоже носки дырявые". Как я тут мог не влюбиться? – Скорее женись!
– Я всегда предпочитал крашенных блондинок натуральным. – Почему? – у натуральной поди еще разбери, что на уме. А крашенная – это декларация о намерениях!