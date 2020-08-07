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Сегодня наступает 19 лунный день. Ночное светило находится в знаке Овна. Луна продолжает убывать, а это значит, что активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру.
В такой период корни становятся наиболее хрупкими, поэтому нужно следить, чтобы растение не пострадало. Кроме того, Овен относится к неплодородным знакам зодиака, так что посевные работы и посадку лучше отложить.
Что можно делать 8 августа на даче
Этот день – отличное время для работы с землей. Разрешено рыхлить, вспахивать, окучивать землю на огороде. Также можно заменить почву в горшках. День благоприятен для прополки грядок, санитарной обрезки, удаления усов у клубники.
Звезды советуют заняться защитой огорода от вредителей – опрыскивание в этот день будет наиболее эффективным. А еще можно собрать сено и заготовить дрова.
Что нельзя делать в саду 8 августа
В субботу лучше отказаться от посева и посадки растений. Не стоит заниматься пересадкой и укоренением – основа растений хрупка и может легко повредиться. Не советуют обильно поливать огород. В Овне растения плохо усваивают воду – этот знак считается наиболее засушливым. Подкормку тоже лучше отложить на более благоприятный период.
Ранее "Утро.ру" помогло ознакомиться с подробным календарем садовода на весь август.
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