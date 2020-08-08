Календарь садовода на 9 августа 2020 года

Календарь садовода на 9 августа 2020 года
Фото: Ottfried Schreiter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подробный план огородных работ от "Утро.ру"

9 августа Луна будет в знаке Овна. Сажать растения в воскресенье не стоит – они не дадут хорошего урожая. Опасно в этот день и поливать грядки. Чем лучше заняться в огороде – в материале "Утро.ру".

Что можно делать в саду 9 августа

В воскресенье дачники могут посвятить время работам с почвой – хорошо пройдет рыхление, окучивание и вспашка. Можно убрать все сорняки и обрезать растения и деревья, чтобы приостановить их рост. День благоприятен для обработки растений от вредителей и болезней. Можно заготавливать дрова и травы. 

9 августа подойдет для того, чтобы собирать урожай, но хранить его не нужно – стоит переработать, например, сделав заготовки. Также можно заняться удобрением плодовых деревьев, восполнив дефицит азота. Если срезать в этот день цветы, они долго простоят. 

Что нельзя делать в огороде 9 августа

В этот день не рекомендуется сажать и пересаживать растения. Однако это не касается капусты, редиса и зелени. Сильно поливать грядки, а также удалять корни не нужно.  

Прививать и формировать растения также стоит в другой день. 

Ранее "Утро.ру" делилось лунным календарем садовода на весь август. 

Полина ИВАНОВА

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