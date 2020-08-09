Еще можно успеть посадить некоторые культуры

Близится наступление середины августа. Как правильно ухаживать за будущим урожаем, что можно и нельзя делать в огороде – в лунном календаре садовода.

10 августа

Луна будет находиться в убывающей фазе в знаке Тельца. В этот день астрологи рекомендуют заняться обрезкой деревьев. Можно также уделить время прикорневой подкормке будущего урожая. С осторожностью нужно рыхлить почву у корней. Пересадку растений лучше осуществить в другой день.

11 августа

Во вторник можно заняться поливом растений. Не стоит забывать и о борьбе с вредителями и болезнями. Пойдет на пользу органическая прикорневая подкормка. Также можно замочить и начать проращивать семена, которые планировалось в скором времени посеять. Прищипку и пикирование в этот день осуществлять не стоит.

12 августа

В среду астрологи рекомендуют заняться сбором моркови, картофеля, свеклы и редиса. Также можно выкопать цветочные луковицы. Удобрение почвы, прополка и борьба с вредителями положительно скажутся на будущем урожае. Аккуратнее нужно быть с обильным поливом, потому что можно сильно навредить растениям.

13 августа

В этот день Луна перейдет в знак Близнецов. Можно заняться уборкой картофеля и прищипкой перца. Четверг – благоприятное время для благоустройства сада, а срезанные в этот день цветы будут долго храниться и порадуют своим ароматом. А вот посадку травянистых растений лучше осуществить в другой день.

14 августа

В пятницу астрологи советуют сажать и сеять те культуры, которые в будущем дадут урожай корнеплодов, – лук, свеклу, картофель. Можно также подкормить растения и произвести опрыскивание от вредителей и болезней. Не стоит в этот день усердствовать с поливом. Работать с корнями тоже нужно очень осторожно, иначе можно погубить растения.

15 августа

Луна перейдет в знак Рака. В этот период можно подкармливать растения минеральными и органическими удобрениями. Также можно заняться поливом клумб, прорыхлить почву вокруг растений. В субботу лучше не убирать корнеплоды, потому что это может негативно сказаться на их вкусовых качествах.

16 августа

Можно посадить баклажаны, болгарский перец, рассаду капусты. В воскресенье можно также заняться прополкой сорняков. Не стоит забывать и о борьбе с болезнями и вредителями. Но астрологи рекомендуют быть аккуратнее при работе с садовым инвентарем.

Ранее "Утро.ру" публиковало календарь садовода на август.