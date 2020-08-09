Смешные анекдоты на 10 августа

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– Подскажите, у вас есть в продаже календари на следующий год?
– А вы, я смотрю, оптимист.
– А вот как хорошо было в давние времена. За всю жизнь болеешь лишь один раз...
– Зато наверняка
– Дорогая, а ты во время близости от счастья плакала?
– Нет, мне просто сон плохой приснился
– Пап, у меня для тебя есть замечательная новость!
– Это какая же?
– Ты не зря купил страховку на машину.
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