Смешные анекдоты на 10 августа

Поднимут настроение с самого утра - подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Разговор в магазине:

– Подскажите, у вас есть в продаже календари на следующий год?

– А вы, я смотрю, оптимист.

Встретились двое, разговорились о здоровье:

– А вот как хорошо было в давние времена. За всю жизнь болеешь лишь один раз...

– Зато наверняка

Не могу понять, почему на меня жена ругается, что я ленивый? Я же совсем ничего не сделал!





Самая дорогая подготовка к драке – это организация свадьбы.





Для жизни каждого человека нет ничего важнее, чем останавливать колесо и выгуливать свою белку.





Молодожены после первой брачной ночи:

– Дорогая, а ты во время близости от счастья плакала?

– Нет, мне просто сон плохой приснился

Сын пришел к отцу:

– Пап, у меня для тебя есть замечательная новость!

– Это какая же?

– Ты не зря купил страховку на машину.