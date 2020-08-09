Смешные анекдоты на 10 августа

Смешные анекдоты на 10 августа
Фото: pixabay.com
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  • Разговор в магазине:

 – Подскажите, у вас есть в продаже календари на следующий год?

– А вы, я смотрю, оптимист.

  • Встретились двое, разговорились о здоровье:

– А вот как хорошо было в давние времена. За всю жизнь болеешь лишь один раз...

– Зато наверняка

  • Не могу понять, почему на меня жена ругается, что я ленивый? Я же совсем ничего не сделал!


  • Самая дорогая подготовка к драке – это организация свадьбы. 


  • Для жизни каждого человека нет ничего важнее, чем останавливать колесо и выгуливать свою белку. 


  • Молодожены после первой брачной ночи:

– Дорогая, а ты во время близости от счастья плакала?

– Нет, мне просто сон плохой приснился

  • Сын пришел к отцу:

– Пап, у меня для тебя есть замечательная новость!

– Это какая же?

– Ты не зря купил страховку на машину.

Евгения НАГОРСКАЯ

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