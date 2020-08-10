Будут плодоносить до октября: подкормка для огурцов на основе зеленки

Будут плодоносить до октября: подкормка для огурцов на основе зеленки
Фото: pixabay.com
В этом вам поможет обычный раствор зеленки

Август – то время, когда урожайность огурцов значительно снижается. Причины кроются в обильных осадках, ночных похолоданиях и вспышках грибковых заболеваний. Однако есть способ, как заставить огурцы плодоносить аж до октября.

Действенным средством оказалась обычная зеленка. После обработки раствором огуречные листья останутся пышными и здоровыми. Это продлит срок вегетации.

Так в чем же заключается чудодейственный эффект зеленки? Дело в том, что в ее состав входит медь – биологически активное вещество, ускоряющее синтез хлорофилла. Это и влияет на урожайность огурцов.

Зеленка способна спасти ваш урожай от многих заболеваний. Среди них – фитофтороз, прикорневая гниль, мучнистая роса и другие.

Способ применения

1. Добавьте 10 капель зеленки в ведро, наполненное водой. Тщательно перемешайте.

2. Обработайте листья получившимся раствором.

3. Если вам необходимо подкормить огурцы, смешайте 50 капель с водой и удобрите корень.

4. В том случае, если вы уже обнаружили признаки появления грибковых заболеваний на огурцах, добавьте к зеленке кисломолочный напиток – кефир или сыворотку.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом о том, как бороться с желтыми пятнами на листьях томата. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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