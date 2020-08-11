Смешные анекдоты на 12 августа

Смешные анекдоты на 12 августа
Фото: pixabay.com
"Утро.ру" представляет подборку свежих шуток для позитивного дня

Новые приколы и актуальные анекдоты зарядят бодростью утром в среду. 

  • Разговаривают две подруги. Одна другой говорит: 

– Сын капризничает и отказывается, ты не знаешь, чем его можно заменить?

– Собакой. Четвероногие всегда готовы съесть кусочек.

  • Отец решил выяснить, знает ли его трехлетняя дочь свое имя и фамилию. Пошли они гулять, мужчина неожиданно спрашивает: 

– Девочка, ты кто? 

Дочь, едва сдерживая слезы, прошептала: 

– Лапочка твоя сладкая. 

  • Прихожу на работу и думаю: сейчас 10 минут отдохну и начну делами заниматься. Потом думаю, ну еще пять минут новости почитаю и приступлю. Потом наступает время обеда. Затем думаю, что после еды нужно немного отдохнуть. Потом до конца смены остается полчаса, и я уже думаю, что начинать работать – поздно. 
  • Пара ругается. Девушка кричит своему возлюбленному: 

– Все, завтра соберу вещи и будут жить с родителями!

– Помедленнее, дорогая, повтори еще раз. Я хочу насладиться этим моментом. 

  • Что самое приятное в зеленом чае без сахара? Правильно – чувство собственного превосходства. 

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Михаила Жванецкого. 

Полина ИВАНОВА

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