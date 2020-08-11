Смешные анекдоты на 12 августа

"Утро.ру" представляет подборку свежих шуток для позитивного дня

Новые приколы и актуальные анекдоты зарядят бодростью утром в среду.

Разговаривают две подруги. Одна другой говорит:

– Сын капризничает и отказывается, ты не знаешь, чем его можно заменить?

– Собакой. Четвероногие всегда готовы съесть кусочек.

Отец решил выяснить, знает ли его трехлетняя дочь свое имя и фамилию. Пошли они гулять, мужчина неожиданно спрашивает:

– Девочка, ты кто?

Дочь, едва сдерживая слезы, прошептала:

– Лапочка твоя сладкая.

Прихожу на работу и думаю: сейчас 10 минут отдохну и начну делами заниматься. Потом думаю, ну еще пять минут новости почитаю и приступлю. Потом наступает время обеда. Затем думаю, что после еды нужно немного отдохнуть. Потом до конца смены остается полчаса, и я уже думаю, что начинать работать – поздно.

Пара ругается. Девушка кричит своему возлюбленному:

– Все, завтра соберу вещи и будут жить с родителями!

– Помедленнее, дорогая, повтори еще раз. Я хочу насладиться этим моментом.

Что самое приятное в зеленом чае без сахара? Правильно – чувство собственного превосходства.

Ранее "Утро.ру" делилось шутками Михаила Жванецкого.