Смешные анекдоты на 12 августа

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Новые приколы и актуальные анекдоты зарядят бодростью утром в среду.
– Сын капризничает и отказывается, ты не знаешь, чем его можно заменить?
– Собакой. Четвероногие всегда готовы съесть кусочек.
– Девочка, ты кто?
Дочь, едва сдерживая слезы, прошептала:
– Лапочка твоя сладкая.
– Все, завтра соберу вещи и будут жить с родителями!
– Помедленнее, дорогая, повтори еще раз. Я хочу насладиться этим моментом.
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