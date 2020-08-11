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Примерно в середине августа у помидоров начинает появляться неприятная болезнь – листья и плоды подгнивают из-за фитофтороза. Ее развитию способствует колебание ночной и дневной температуры. В среду, 12 августа, звезды будут благоприятно настроены на лечение томатов от этого недуга.
Луна окажется в знаке Тельца – одного из самых плодородных. Растения, посаженные в такие дни, долго не прорастают и очень чувствительны к различным болезням, однако урожай дают обильный и очень вкусный.
Что можно делать в саду 12 августа
Благоприятной будет подготовка почвы к следующим посадкам. Это может быть формирование грядок или перекопка земли. Можно заняться подготовкой саженцев или отростков. Любые работы по борьбе с вредными насекомыми пройдут успешно.
Хорошо скажутся на качестве растений обрезки или прививки. Если планируете пересадить многолетние культуры, то сейчас самое время подготовиться к этому процессу.
День будет благоприятным и для сбора урожая, предназначенного для консервирования.
Что нельзя делать в огороде 12 августа
Не перебарщивайте с поливом, даже если будет стоять слишком теплая погода. В противном случае корни растений начнут подгнивать, поскольку будут слишком чувствительны к избытку влаги. В целом в этот день следует быть внимательными к корням – на любые действия они могут начать реагировать крайне остро.
Ранее "Утро.ру" поделилось календарем садовода на неделю с 10 по 16 августа.
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