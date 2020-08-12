Смешные анекдоты на 13 августа
Подборка лучших шуток от "Утро.ру" поднимет настроение
- Как только экстрасенс сказал, что может видеть будущее, сразу же ударьте его. Не бойтесь, ведь экстрасенс об этом знал и увернется. Ну а если не увернется, то чего за обманщиков беспокоиться.
- "Аськой" уже никто не пользуется, но смайлика, который настойчиво бьется головой об стену, не хватает до сих пор.
- Лето скоро закончится. А ведь многие только один раз купались в этом году – 19 января.
- Коротко о технике безопасности: чтобы пробка от шампанского не попала вам в глаз, пейте коньяк.
- – Самое важное в похудении – это сон!
– Почему?
– Потому что, если вовремя не уснуть, то можно съесть весь холодильник!
- Перейдем к действительно важным вопросам: Почему у Спанч Боба нет зеленой жесткой штуки на спине?
- Мои проблемы с работой, скорее всего, связаны с тем, что кто-то сверху не хочет, чтобы деньги меня испортили.
Гороскоп на 13 августа 2020 года
Астрологический прогноз от "Утро.ру" для всех знаков зодиака на день поможет расставить приоритеты и избежать некоторых проблем