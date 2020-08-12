Смешные анекдоты на 13 августа

Смешные анекдоты на 13 августа
Фото: pixabay.com
Подборка лучших шуток от "Утро.ру" поднимет настроение
  • Как только экстрасенс сказал, что может видеть будущее, сразу же ударьте его. Не бойтесь, ведь экстрасенс об этом знал и  увернется. Ну а если не увернется, то чего за обманщиков беспокоиться. 


  • "Аськой" уже никто не пользуется, но смайлика, который настойчиво бьется головой об стену, не хватает до сих пор. 


  • Лето скоро закончится. А ведь многие только один раз купались в этом году – 19 января.


  • Коротко о технике безопасности: чтобы пробка от шампанского не попала вам в глаз, пейте коньяк. 


  • – Самое важное в похудении – это сон!
    – Почему?
    – Потому что, если вовремя не уснуть, то можно съесть весь холодильник! 


  • Перейдем к действительно важным вопросам: Почему у Спанч Боба нет зеленой жесткой штуки на спине?


  • Мои проблемы с работой, скорее всего, связаны с тем, что кто-то сверху не хочет, чтобы деньги меня испортили.
Юлия МИХАЙЛОВА

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