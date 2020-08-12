Это самый благоприятный день для посадки вьющихся растений

В этот день Луна окажется в знаке Близнецов. Это означает, что растения, посаженные 13 августа, не принесут богатого и вкусного урожая. Вкус плодов будет ненасыщенным, а стебли – крайне неустойчивыми.

Что можно делать в огороде 13 августа

13.08.2020 – хороший день для того, чтобы посадить растения с вьющимися стеблями: дыни, горох и фасоль. Они благополучно приживутся на вашем участке и будут плодоносить.

Также принесет положительные результаты обработка растений от грибковых заболеваний. Август – идеальная пора для их распространения.

Займитесь обрезкой лишних частей растений. Избавьтесь от порослей и усов.

День будет благоприятным для уборки зерновых культур и нарезки лекарственных трав.

Помимо этого, если 13 августа вы займетесь покосом газона, то трава будет расти медленнее.

Что нежелательно делать в огороде 13 августа

Не рекомендуется прищипывать растения и заниматься пикировкой.

Более того, на один день откажитесь от засева и пересадки травянистых растений. Велика вероятность, что они не приживутся.

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