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В этот день Луна окажется в знаке Близнецов. Это означает, что растения, посаженные 13 августа, не принесут богатого и вкусного урожая. Вкус плодов будет ненасыщенным, а стебли – крайне неустойчивыми.
Что можно делать в огороде 13 августа
13.08.2020 – хороший день для того, чтобы посадить растения с вьющимися стеблями: дыни, горох и фасоль. Они благополучно приживутся на вашем участке и будут плодоносить.
Также принесет положительные результаты обработка растений от грибковых заболеваний. Август – идеальная пора для их распространения.
Займитесь обрезкой лишних частей растений. Избавьтесь от порослей и усов.
День будет благоприятным для уборки зерновых культур и нарезки лекарственных трав.
Помимо этого, если 13 августа вы займетесь покосом газона, то трава будет расти медленнее.
Что нежелательно делать в огороде 13 августа
Не рекомендуется прищипывать растения и заниматься пикировкой.
Более того, на один день откажитесь от засева и пересадки травянистых растений. Велика вероятность, что они не приживутся.
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