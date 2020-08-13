Россияне могут потерять почти десять тысяч рублей

Эпидемия коронавируса все еще бушует в турецких городах, а значит жители и гости страны должны носить медицинские маски. Нарушителям этого правила придется платить.

Как напомнил турецкий посол в РФ Алексей Ерхов, в стране продолжается рост заболеваний коронавирусной инфекцией. Власти Турции ведут борьбу с эпидемией, и в большинстве городов людей обязывают носить средства защиты. При этом за нарушение порядка предусмотрен штраф в сумме 900 лир, что ровняется примерно 9300 рублей.

Обстановка в Турции остается тяжелой. Каждый день регистрируется порядка тысячи новых случаев заболевания, пишет издание "Известия".

Посол также ответил на вопрос о возможном введении платной обсервации для гостей страны. В Сети появились сообщения, что стоимость нахождения в обсерваторе может достигать €100 в сутки, отмечает URA.RU. По словам Ерхова, официального подтверждения этой информации пока нет. Сейчас российские власти обратились к турецким коллегам и ждут разъяснения по этому вопросу.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что отдых в Турции может подешеветь. В стране растет число заболевших коронавирусом, поэтому интерес к курортам может снизиться, а значит и цены на путевки упадут.