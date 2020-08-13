Смешные анекдоты на 14 августа

Муж – жене: – Милая, я сегодня своего приятеля к нам на ужин пригласил. – В смысле? У нас ребенок болеет, у меня уборка, в холодильнике мышь повесилась – а он пригласил! – А я о чем! Я хочу его спасти. – Это от чего? – От женитьбы.
– Слушай, сегодня пятница, может сходим в бар и выпьем по 2-3 коктейля? – Ты опечалился – 23 пишется слитно.
Пандемия стала похожа на карьеру Леонтьева. Она еще не закончилась, но всем уже как-то все равно.
Как оказалось, у меня сосед – музыкант, играет на трубе. А я-то думал, что он несколько дней агрессивно протирает зеркало.
– Почему так сложно найти настоящую любовь? – Это ты еще работу искать не начинала!
Ранее "Утро.ру" делилось подборкой шуток Павла Воли.