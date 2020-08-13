Смешные анекдоты на 14 августа

Смешные анекдоты на 14 августа
Фото: pixabay.com
Веселые шутки в подборке от "Утро.ру"
  • Муж – жене:
    – Милая, я сегодня своего приятеля к нам на ужин пригласил. 
    – В смысле? У нас ребенок болеет, у меня уборка, в холодильнике мышь повесилась – а он пригласил!
    – А я о чем! Я хочу его спасти. 
    – Это от чего?
    – От женитьбы. 


  • – Слушай, сегодня пятница, может сходим в бар и выпьем по 2-3 коктейля?
    – Ты опечалился – 23 пишется слитно.


  • Пандемия стала похожа на карьеру Леонтьева. Она еще не закончилась, но всем уже как-то все равно. 


  • Как оказалось, у меня сосед – музыкант, играет на трубе. А я-то думал, что он несколько дней агрессивно протирает зеркало. 


  • – Почему так сложно найти настоящую любовь?
    – Это ты еще работу искать не начинала! 

Ранее "Утро.ру" делилось подборкой шуток Павла Воли. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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