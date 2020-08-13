В этот день желательно отдохнуть от земельных работ

Лучше 14 августа 2020 года взять перерыв в дачных делах. Не забывайте, что земле тоже нужно восстанавливаться. Уделите время себе и дому.

Если же вы все-таки не можете отложить запланированную в саду или огороде работу, то последуйте нашим советам. Они помогут не навредить урожаю.

Что можно делать в огороде 14 августа

Этот день идеально подойдет для работы с надземными частями растений. Вы никак не навредите им. Считается, что 14 августа растения перестают развиваться.

Приведите в порядок участок. Чистота на нем будет мотивировать вас на новые посадки.

Займитесь сбором плодов луковичных и клубневых растений. Также вы можете запастись корнеплодами.

Что нельзя делать в саду 14 августа

В этот день воздержитесь от посадки новых растений. Они могут не прижиться.

Также 14 августа 2020 года откажитесь от подкормки и полива высаженного в саду и огороде.

Лучше не взаимодействуйте с корнями растений. Сегодня они наиболее чувствительны. Вы можете их повредить.

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