Правительство Москвы представило подробный план переселения жильцов в рамках реновации

Многолетний план по переселению в новые строения изначально предполагал активное обсуждение жителей всех предлагаемых решений по жилищному вопросу. В марте прошли двухнедельные слушания по проектам планировки территорий в Коптево, Фили-Давыдково, Черемушках, Котловке, Кузьминках, Нижегородском, Северном Тушино и Пресненском. Горожане из Богородского, Соколиной горы и Перово отдали свои голоса с 18 по 31 мая. Также в конце весны прошли общественные онлайн-обсуждения по планировке территорий в Зюзино, Котловке, Кузьминках, Останкинском, Нижегородском и Марфино. На основании этого столичные власти сформировали детальный план поэтапного переселения москвичей по программе реновации.



Программа предлагает переезд из старых и ветхих жилищ в новые современные квартиры. На начальном этапе были выбраны участки, наиболее удобные для строительства с учетом требований градостроительного проектирования, высчитывались площади и плотность застроек квартала, его транспортная доступность и иные нюансы. Важно, что переселение предполагается в пределах одного квартала.

Каждый участник программы реновации может выбрать квартиру из несколько вариантов. По правилам, жилая площадь не должна быть меньше, чем в старой квартире, а общая площадь получается даже больше – за счет просторных кухонь, санузлов, коридоров и лоджий. Это гарантирует, что никто из участников не будет обделен. Кроме того, желающие могут докупить жилую площадь.

При планировании программы учитывалась также прежняя очередь на улучшение жилищных условий, в которой стоят, к примеру, москвичи, проживающие в коммуналках и общежитиях.

Срок завершения программы реновации намечен на 2032 год. Впрочем, в городском правительстве не исключают, что все может закончиться даже раньше. Чтобы не превратить город в одну большую стройку, инициаторы решили сделать план поэтапным, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Первый этап – 2020-2024 год, – коснется переезда порядка 170 000 москвичей. Это почти 930 жилых домов", – уточнил чиновник.

Это кажется не так много – всего 17% от общего числа переселенцев, но задача первого этапа – освободить площадки под строительство новых домов, куда смогут переехать участники второго и третьего этапов программы, пояснил Левкин.

Во второй этап продлится с 2025-го по 2028 год. За это время планируется переселить более 1630 домов, а это еще 330 тысяч москвичей. Остальные – около 380 тысяч человек – переедут на третьем этапе, с 2029-го до 2032 год. Под расселение пойдет 1800 домов.

Сама программа была утверждена в 2017 году. Тогда в реновацию решили включить 5174 дома. У москвичей есть право выхода из программы, однако пока желающих не нашлось. К настоящему времени новоселье справили уже 18 тысяч жителей 155 ветхих домов, они переехали в 57 новостроек. Еще шесть тысяч находятся в процессе переезда: одни пакуют вещи, другие осматривают будущее жилье. Участникам гарантирована чистовая отделка со всем необходимым.

В правительстве отмечают: несмотря на то, что через обновление жилого фонда прошли многие страны, столичная программа не имеет мировых аналогов. В ее создании приняли участие сами москвичи. Специалисты со всей скрупулезностью учитывали процент застроенности города, площади дворов и количество социальных объектов в районах. Как отметил замдиректора Zaha Hadid Architects Христос Пассас, ни один из подобных проектов не может похвастаться такой амбициозностью.

"Московские власти решили не делать проект чисто коммерческим. Конечно, было бы проще пригласить одних девелоперов, чтобы они построили новые здания. Однако комплексный подход мне нравится больше", – заявил спикер.

Как отметил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, похожие меры предпринимал Китай. Однако в КНР отдавали предпочтение экстенсивному строю, возводя здания на окраинах.

"Они резко расширили границы города и строят на периферии новые жилые микрорайоны с технопарками, связывают их с центром высокоскоростным транспортом. Это другая градостроительная модель. Мы же ищем резервы внутри города. Изучив весь опыт по частям, видим, что пока в мире только мы решились внутри мегаполиса взять и перестроить часть города, чтобы решить жилищные проблемы более миллиона человек", – отметил политик.

Важно, что программа переселения москвичей тесно связана с другими городскими программами. Мало построить новую многоэтажку – для жителей нужны новые школы, магазины, поликлиники. Дороги, коммуникации – все учитывается, подчеркнул замруководителя Департамента строительства Москвы Александр Ломакин.

"В рамках программы реновации мы предусматриваем т.н. комплексные схемы инженерных сетей. Это даст возможность в последующем минимизировать дискомфорт при многократных перекладках сетей, то есть мы будем предусматривать сразу прокладку инженерных коммуникаций с последующим перспективным развитием квартала", – пояснил Ломакин.

Полная информация доступна на официальном сайте мэра Москвы.

