Смешные анекдоты на 15 августа

Смешные анекдоты на 15 августа
Фото: pixabay.com
Подборка шуток от "Утро.ру" поможет начать выходные в хорошем настроении
  • Преподаватель в университете как-то спросил: – Знаете, на что похоже ваше образование? Вы приходите в магазин за норковой шубой, отдаете огромные деньги, а в итоге шубу оставляете, а берете с собой только чек. 
  • – Врач пообещал, что за неделю сможет поставить меня на ноги. Он сдержал свое обещание: для того, чтобы оплатить его услуги, мне пришлось продать свой автомобиль. 
  • Хочу – слушаю жену, не хочу – лежу в больнице.
  • У меня есть высшее образование, красный диплом, но вчера не смог помочь сыну четверокласснику с домашним заданием. Сначала расстроился, а потом вспомнил, что из третьего класса сразу в пятый перевели. Сразу полегчало. 
  • – Вам виски как сделать: прямые или косые?
    – Со льдом.
    – Что?
    – Что?
  • Будьте рядом и любите друг друга до самой старости, ведь две пенсии лучше, чем одна.
Юлия МИХАЙЛОВА

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