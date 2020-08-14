Смешные анекдоты на 15 августа

Подборка шуток от "Утро.ру" поможет начать выходные в хорошем настроении
Преподаватель в университете как-то спросил: – Знаете, на что похоже ваше образование? Вы приходите в магазин за норковой шубой, отдаете огромные деньги, а в итоге шубу оставляете, а берете с собой только чек.
– Врач пообещал, что за неделю сможет поставить меня на ноги. Он сдержал свое обещание: для того, чтобы оплатить его услуги, мне пришлось продать свой автомобиль.
Хочу – слушаю жену, не хочу – лежу в больнице.
У меня есть высшее образование, красный диплом, но вчера не смог помочь сыну четверокласснику с домашним заданием. Сначала расстроился, а потом вспомнил, что из третьего класса сразу в пятый перевели. Сразу полегчало.
– Вам виски как сделать: прямые или косые? – Со льдом. – Что? – Что?
Будьте рядом и любите друг друга до самой старости, ведь две пенсии лучше, чем одна.