В этот день нежелательно заниматься посадкой новых растений

15 августа Луна будет находиться в знаке Рака – самом плодородном из всех. Велика вероятность того, что в этот день дачники могут собрать богатый урожай. Однако помните – из-за излишней сочности плоды придется употреблять в пищу сразу, иначе они быстро сгниют.

Что можно делать в огороде 15 августа

В этот день можно заняться замачиванием семян. В дальнейшем они принесут хороший урожай.

15 августа желательно уделить время почве. Прорыхлите ее, полейте и подкормите удобрениями.

Также день благоприятен для того, чтобы сделать заготовки лечебных трав.

15.08.20 займитесь приготовлением закусок на зиму: смело консервируйте, маринуйте и засаливайте.

Что нельзя делать в саду 15 августа

В этот день лучше воздержаться от засевания и посадки новых растений. Дело в том, что у них будут прочные корни, но крайне неустойчивый стебель. Это приведет к поломке саженцев.

Будьте аккуратны с ядохимикатами. Не переборщите, а то это приведет к гибели урожая.

15 августа откажитесь от сбора корнеплодов и клубней. Их качество сегодня оставляет желать лучшего.

Не трогайте капусту, хранящуюся в бочках. В этот день велика вероятность, что вы занесете туда какие-либо бактерии.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю с 10 по 16 августа.