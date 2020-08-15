Подробный план работ в огороде от "Утро.ру"

В воскресенье, 16 августа, наступят 26 лунные сутки. Спутник Земли будет располагаться в знаке Рака, который считается очень плодородным. При этом звезды не рекомендуют планировать проведение масштабных работ в саду и огороде. Гораздо правильнее будет посвятить время отдыху. Однако если существует ряд задач, которые надо сделать на участке, лучше посвятить время следующим действиям.

Что можно делать 16 августа в огороде:

Проведите уборку. Можно убрать опавшие листья и ветки, покосить траву и удалить сорняки.

Уделите внимание надземной части растений. Звезды говорят, что они остановились в развитии, поэтому обрезка не принесет никакого вреда.

Самое время собрать урожай луковичных и клубневых растений. Кроме того, следует уделить внимание заготовкам продуктов на зиму.

Луна в Раке благоволит к проведению земляных работ, особенно поливу. Если вы примите решение подкормить растения, лучше использовать жидкие удобрения.







Что нельзя делать 16 августа в саду:

Откажитесь от грязной и тяжелой работы. Не стоит пересаживать растения и активно перекапывать землю.

Не трогайте корневую систему посадок. Вы можете повредить ее. 16 августа она особенно уязвима.

Не следует заниматься опрыскиванием растений с использование агрессивных химикатов. Плоды могут впитать защитные средства, после чего есть их будет уже не вкусно.





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