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В воскресенье, 16 августа, наступят 26 лунные сутки. Спутник Земли будет располагаться в знаке Рака, который считается очень плодородным. При этом звезды не рекомендуют планировать проведение масштабных работ в саду и огороде. Гораздо правильнее будет посвятить время отдыху. Однако если существует ряд задач, которые надо сделать на участке, лучше посвятить время следующим действиям.
Что можно делать 16 августа в огороде:
Что нельзя делать 16 августа в саду:
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