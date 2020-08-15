Смешные анекдоты на 16 августа
Начните воскресенье в отличном расположении духа вместе с подборкой шуток от "Утро.ру"
- – Мама, папа, я принял решение. Я уже вырос и хочу жить один!
– Молодец, сынок, мы тобой гордимся!
– Спасибо, ваши вещи у двери.
- Зонт – это оберег от дождя. Если он с вами, ненастья не будет!
- Скоро алкоголь станет настолько дорогим, что только очень богаты человек сможет позволить себе валяться пьяным на лавке.
- Бабушка ложится спать, а дедушка слишком долго копошится в ванной:
– Дед, что ты там делаешь?
– Да зубы чищу.
– Тогда и мои почисти заодно.