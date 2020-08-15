Смешные анекдоты на 16 августа

Смешные анекдоты на 16 августа
Фото: pixabay.com
Начните воскресенье в отличном расположении духа вместе с подборкой шуток от "Утро.ру"
  • – Мама, папа, я принял решение. Я уже вырос и хочу жить один!
    – Молодец, сынок, мы тобой гордимся! 
    – Спасибо, ваши вещи у двери. 


  • Зонт – это оберег от дождя. Если он с вами, ненастья не будет!


  • Скоро алкоголь станет настолько дорогим, что только очень богаты человек сможет позволить себе валяться пьяным на лавке. 


  • Бабушка ложится спать, а дедушка слишком долго копошится в ванной:
    – Дед, что ты там делаешь? 
    – Да зубы чищу. 
    – Тогда и мои почисти заодно. 
Полина ЛЕДОВСКИХ

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