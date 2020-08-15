Опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на пять видов деревьев

Груша давно стал одним из любимых фруктов россиян. Многие делают из нее варенье, джем и мармелад, кто-то закручивает компоты. Но большинство предпочитают просто есть сочные и сладкие плоды. Однако не все сорта груш способны пережить дождливую российскую осень и суровую зиму. Какие виды являются наиболее морозоустойчивыми, расскажет "Утро.ру".

1. Бессемянка

Один из самых морозоустойчивых сортов плодового дерева. Он обладает но очень густой кроной пирамидальной формы. Сами груши небольшого размера, но при этом очень сочные и сладкие. Кожица у плодов шероховатая и, как правило, красноватая с той стороны, откуда светит солнце.

2. Тонковетка

Этот необычный сорт является результатом народной селекции. Плодоносить дерево начнет только на пятый год после посадки, зато груши будут появляться на веточках каждый сезон. Плоды у тонковетки небольшие и желтые, с легким румянцем.

3. Крупноплодная Сусова

Такой вид груш славится своей высокой урожайностью. Деревья начинают плодоносить в конце сентября. Ствол может достигать до четырех метров в длину. Храниться груши этого сорта могут до двух месяцев (при соблюдении температурного режима в помещении – прим.ред.). Плоды имеют кисло-сладкий вкус.

4. Пушкинская

Необычный сорт отличается от остальных довольно густой кроной. Плоды вырастают среднего размера. Кожица у груш мягкая, желтоватая, а вот мякоть имеет зеленый оттенок и слегка терпкая на вкус. Перед осенней посадкой Пушкинской в почву вносят перепревший компост или немного торфа.

5. Поздняя Павловская

Этот вид плодовых деревьев обладает роскошной пирамидальной кроной. Он начинает активно цвести в мае, а плодоносить – в октябре. Груши сорта Поздняя Павловская отлично подходят для перевозки и могут храниться в течение месяца. Кроме того, этот вид плодов особенно рекомендуют хозяйкам для приготовления различных блюд.

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